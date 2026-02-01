Кулинарный шик без усилий: мясная улитка — сочный и нежный пирог!

Когда хочется настоящего домашнего пирога с мясом, а возиться нет ни сил, ни времени, на помощь приходит этот гениальный рецепт. Вместо теста мы будем использовать тонкий лаваш. Пирог получается очень нарядным, сочным внутри и с потрясающим сливочным ароматом.

Для начала приготовьте быструю начинку: возьмите 500 г любого мясного фарша и обжарьте его на сковороде с 1 мелко нарезанной луковицей до готовности. В процессе жарки добавьте щепотку соли, черный молотый перец и 1 ч. л. сушеной паприки для красивого цвета. Теперь возьмите 2–3 листа тонкого лаваша и разрежьте их на длинные широкие полосы. Распределите остывший фарш ровным слоем по каждой полоске и аккуратно сверните их в длинные плотные трубочки. В круглую форму для запекания, смазанную 10 г сливочного масла, выложите эти трубочки по спирали от центра к краям, формируя «улитку». Подготовьте заливку: в миске взболтайте 2 куриных яйца, 150 г сметаны и щепотку соли. Залейте этой смесью ваш пирог так, чтобы она попала во все щели между витками лаваша. Сверху натрите 100 г твердого сыра и отправляйте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут до образования румяной сырной корочки.

Совет: подмешайте в готовый фарш горсть мелко нарезанного свежего шпината или зеленого лука прямо перед тем, как сворачивать лаваш.

Заливной пирог с капустой: готовьте по нашему очень простому рецепту.