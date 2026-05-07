Группа юных спортсменок отравилась в подмосковном хостеле

Шесть юных спортсменок отравились в хостеле в подмосковном Тучково, сообщает источник РЕН ТВ. У девочек диагностировали острый гастроэнтерит.

По предварительным данным, пострадавшим от 11 до 13 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести. Все девочки отказались от госпитализации. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в школе № 3 города Тары в Омской области дети массово отравились газом. Это произошло из-за опрессовки газового оборудования, которую проводили всего в 250 метрах от учебного заведения. Пострадали 40 учеников. Среди них оказались учащиеся пятых и шестых классов в возрасте 11 и 12 лет.

В Перми до этого шестерых детей госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции из-за отравления в детском саду. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, в Сыктывкаре закрыли школы из-за кишечной инфекции. Причиной отравления учеников могло стать некачественное питание — по словам родителей, детям подавали недоваренное или недожаренное мясо.