Хейтеры, новое замужество, проблемы со здоровьем: как живет Лолита

Певица Лолита Милявская продолжает свою творческую деятельность. Что она говорила о замужестве и проблемах со здоровьем, почему подвергается хейту со стороны зрителей?

Замужество

Недавно Милявская официально заявила о своем желании выйти замуж в шестой раз. Артистка призналась, что мечтает встретить умного, интеллигентного и по-настоящему успешного человека. Звезда подчеркнула, что намеренно не рассматривает представителей крупного бизнеса в качестве потенциальных мужей.

«Олигархи все заняты, но они геморройные. <…> Поэтому да, будет меньше зарабатывать, но надо, чтобы он зарабатывал, главное, и все равно принимал участие в расходах», — сказала Лолита.

По мнению исполнительницы, с богатейшими людьми планеты гораздо проще поддерживать обычные человеческие отношения. При этом, несмотря на серьезный настрой, Лолита посетовала, что на горизонте пока не видно подходящих претендентов. Она призналась, что не замечает никого стоящего в своем окружении, и в шутку поинтересовалась, где найти свободного директора библиотеки. Артистка не исключает, что будущая свадьба станет громким событием, на котором она по традиции сможет станцевать на столе.

Хейтеры

Лолита Милявская подвергается хейту со стороны зрителей из-за неоднозначного контента, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Так он отреагировал на негативные комментарии под видео, где исполнительница танцует с соской-леденцом. По его словам, публика стала в целом строже относиться к звездам из-за их высоких гонораров.

«На примере жесткой критики Лолиты в соцсетях мы видим, что отношение зрителей к артистам за последнее время изменилось. В частности, серьезно повлияла „голая“ вечеринка блогера [Анастасии] Ивлеевой, но сработали и многие другие факторы. Не могу сказать, что Лолита на стопе. Просто к ее развязному поведению теперь будут относиться с большей требовательностью. Это касается ее как артиста и просто публичного человека», — пояснил Рудченко.

Он отметил, что артисты, которые любят подшучивать и разыгрывать публику, могут сталкиваться с негативной реакцией. По его словам, эффект только начнет усиливаться, если звезды будут слишком увлекаться созданием двусмысленного или провокационного контента.

Проблемы со здоровьем

2 февраля Милявская призналась, что ей потребовалась помощь врачей: у артистки случилась паническая атака и спазм сосудов из-за электронных сигарет. Звезда написала в Telegram-канале, что ей давно уже советовали бросить курить, но она все никак не хотела этого делать.

«Мне давно говорили бросить курить. Но, конечно, я употребляла. По две пачки в день, не меньше», — призналась певица.

В январе Милявская рассказала, что во время отдыха почувствовала себя плохо и пролежала с температурой восемь дней. По ее словам, ухудшение здоровья произошло на отдыхе на море.

«Спасибо богу, что я была уставшая от работы, а не от чего-то другого. Приехала отдыхать и слегла с температурой и соплями. И вот так восемь дней», — отметила певица.

Она также сообщила, что у нее не оказалось градусника, поэтому ей пришлось просить постояльцев целовать ее в лоб, чтобы измерить температуру. Вместе с тем, по словам Милявской, на время «каникул» она решила устроить себе информационный детокс.

«Знаете, был такой передоз от соцсетей. И я мало кого поздравляла, и меня мало кто поздравлял. В основном все такие общие сетевые поздравления, их вполне достаточно», — сказала артистка.

