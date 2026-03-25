«Без слез не взглянешь»: Лолиту захейтили за танцы на сцене Поклонники раскритиковали Лолиту за странные танцы на сцене

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на 62-летнюю певицу Лолиту Милявскую из-за необычных движений на сцене. Некоторые комментаторы даже посоветовали артистке завершить карьеру. Запись выступления стремительно разошлась по соцсетям и привлекла внимание аудитории.

Жалкое зрелище. Без слез не взглянешь, — написал один из комментаторов.

Ранее на пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ гости отмечали, что сама Лолита находится в прекрасной форме. Она призналась, что смогла похудеть благодаря специалисту, который контролирует ее питание, добавив, что у нее нет никаких ограничений в еде. Артистка рассказала, что систему питания ей наладил эндокринолог. При этом в личной жизни, по словам артистки, у нее полный штиль.

До этого Милявская призналась, что считает стоящими лишь два своих брака из пяти. По ее словам, один из мужей, которых она действительно любила, уже умер, а второй сейчас живет за границей. Она подчеркнула, что считала эти браки единственными настоящими в своей жизни, а не просто «походами в ЗАГС».