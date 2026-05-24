Известный французский певец решил променять Париж на русскую невесту

Французский оперный певец Коффинье-Барри решил остаться в России

Йоаким Коффинье-Барри Йоаким Коффинье-Барри Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Французский оперный певец Йоаким Коффинье-Барри, победитель VIII Международного конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту», заявил о желании навсегда остаться в России. По его словам, которые приводит ТАСС, он чувствует себя здесь счастливым и планирует создать большую семью — жениться на русской девушке и растить с ней детей.

Да, я планирую остаться в России, жить здесь, создать семью, взять в жены русскую девушку и растить детей — большую семью, если получится. Я очень люблю Россию и чувствую себя здесь счастливым, — рассказал Коффинье-Барри.

Артист признался, что его родные не поддержали такой выбор, но решение ему подсказало сердце. Коффинье-Барри подчеркнул, что очень полюбил Россию.

Ранее стало известно, что полицейские разрешили ситуацию с блогером Иваном Черкашиным. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, вопрос взяли на контроль руководители Миграционной службы МВД и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Источники сообщали, что изначально Черкашина хотят депортировать из России с пятилетним запретом на въезд в страну из-за ошибки сотрудников миграционных служб.

