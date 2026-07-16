Никарагуа окончательно рассорилась с Италией

Министерство иностранных дел Никарагуа объявило о прекращении дипломатических отношений с Италией. Причиной названы «необоснованные, агрессивные и безответственные заявления» итальянского министра иностранных дел Антонио Таяни, которые в Манагуа сочли оскорбительными.

Выступая на форуме в Мадриде, Таяни заявил, что у Италии нет ничего общего с «видением экстремистских правительств», в частности Никарагуа, и обвинил власти страны в предоставлении убежища бывшему члену террористической организации «Красные бригады» Алессио Казимирри. В ответ посольство Италии в Манагуа получило ноту протеста.

В заявлении МИД Никарагуа подчеркивается, что разрыв отношений — это «решительное выражение суверенитета и национального достоинства». При этом ведомство отметило, что ранее связи с Италией строились на взаимном уважении, выразило сожаление в связи с произошедшим и надежду на их восстановление в будущем.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа. Документ, размещенный на портале опубликования правовых актов, предусматривает развитие взаимодействия по ряду направлений, включая совместную подготовку войск.