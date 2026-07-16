Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 22:53

Никарагуа окончательно рассорилась с Италией

МИД Никарагуа сообщил о полном разрыве отношения с Италией

Национальный флаг Никарагуа Национальный флаг Никарагуа Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство иностранных дел Никарагуа объявило о прекращении дипломатических отношений с Италией. Причиной названы «необоснованные, агрессивные и безответственные заявления» итальянского министра иностранных дел Антонио Таяни, которые в Манагуа сочли оскорбительными.

Выступая на форуме в Мадриде, Таяни заявил, что у Италии нет ничего общего с «видением экстремистских правительств», в частности Никарагуа, и обвинил власти страны в предоставлении убежища бывшему члену террористической организации «Красные бригады» Алессио Казимирри. В ответ посольство Италии в Манагуа получило ноту протеста.

В заявлении МИД Никарагуа подчеркивается, что разрыв отношений — это «решительное выражение суверенитета и национального достоинства». При этом ведомство отметило, что ранее связи с Италией строились на взаимном уважении, выразило сожаление в связи с произошедшим и надежду на их восстановление в будущем.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о ратификации соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа. Документ, размещенный на портале опубликования правовых актов, предусматривает развитие взаимодействия по ряду направлений, включая совместную подготовку войск.

Мир
Никарагуа
Италия
дипломатия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский лишил должности спорившего с Кличко чиновника
Никарагуа окончательно рассорилась с Италией
Передвигавшаяся на мопеде жительница Курской области попала под атаку БПЛА
«Палочная дисциплина»: в МИД РФ сделали неутешительный для ЕС вывод
Спортсменки в Белоруссии с августа будут «доказывать», что они женщины
Мирные жители погибли при ударе ВСУ по ДНР
Чили начала войну с «родильным туризмом»
Мерц проигнорировал сотни обращений немцев
США начали новую серию ударов по Ирану
Вдова Юрия Николаева скончалась спустя восемь месяцев после мужа
Дмитриев назвал коррупцию Байдена основой конфликта на Украине
США одновременно накроют смог, жара и наводнения
Белый дом получил сигнал о мире от Ирана
Идеальная кровать: почему важен не только матрас, но и текстиль
Жительница Белгородской области погибла при атаке ВСУ
Кто такой новый глава Минобороны Украины Евгений Хмара: карьера, служба
Опасная находка в поле стоила пенсионерке пальцев
Ливан пошел на серьезную уступку Израилю в рамочном соглашении
ПВО России за 12 часов уничтожила более сотни дронов
Несколько детей внезапно забились в судорогах в метро Петербурга
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.