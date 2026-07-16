Мужа Булановой заставляют вернуть 13 млн рублей

Супруг певицы Татьяны Булановой, бывший теннисист Валерий Руднев, столкнулся с принудительным взысканием задолженности на сумму около 13 млн рублей. Как следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с 2022 года в отношении него было возбуждено 44 исполнительных производства, пишет РИА Новости.

Четыре из них закрыты из-за отсутствия имущества у должника. В настоящее время по действующим производствам с Руднева взыскивают более 12,9 млн рублей. Основная часть долга — 10,5 млн рублей — приходится на кредитные обязательства. Еще 1,5 млн рублей — взыскания в пользу физических и юридических лиц, а также штраф ФССП России — 2 тыс. рублей.

В июле 2025 года Московская административная дорожная инспекция оштрафовала Руднева на 4,5 тыс. рублей за нарушение ПДД. Штраф не был оплачен, что привело к принудительному взысканию и последующему удвоению суммы — до 9 тыс. рублей. Кроме того, с экс-спортсмена взыскивается исполнительский сбор порядка 890 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что судебные приставы взыскивают с политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) долг на сумму свыше 1,4 млн рублей. В свое время оппозиционер не оплатил сбор. Судебные приставы возбудили исполнительное производство еще в 2024 году.