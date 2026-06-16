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16 июня 2026 в 14:42

Буланова ответила, приятно ли ей внимание молодежи

Певица Буланова призналась, что ей приятно внимание молодежи

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Певица Татьяна Буланова призналась, что ей приятно внимание молодежи, сообщает «КП-Петербург». Она отметила, что не до конца понимает причины такой популярности.

Честно, для меня это загадка, почему на меня ходят молодые. Приятная, но загадка! Мне кажется, я уже такой скуф, — заявила Буланова.

Певица подчеркнула, что причинами популярности могут быть искренность и мелодичность ее песен. По словам Булановой, внутри ей все еще 25 лет, она любит клубную музыку и не против новых жанров.

Ранее Буланова призналась, что испытывает ностальгию по нулевым годам. Артистка подчеркнула, что 2000-е годы запомнились ей как время новинок и новых впечатлений, именно в это время стали появляться качественные клипы и видеоролики.

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