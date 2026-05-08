08 мая 2026 в 00:23

Трамп обозначил дедлайн для ЕС после разговора с фон дер Ляйен

Трамп дал ЕС срок до 4 июля для выполнения своей части торговой сделки с США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по итогам разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить Евросоюзу время для выполнения торговых договоренностей. В соцсети Truth Social от уточнил, что установленный срок продлен до 4 июля.

По словам Трампа, обсуждение прошло в конструктивном ключе и затронуло вопросы реализации торговой сделки между США и ЕС. Он подчеркнул, что ожидает выполнения европейской стороной взятых обязательств в установленный срок.

Ранее сообщалось, что терпение стран Запада к Трампу начало подходить к концу. По информации источника, европейские политики, в отличие от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который склоняется к политике умиротворения, начинают требовать жесткого ответа.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения Соединенных Штатов и Евросоюза подошли к «точке невозврата». По его словам, интересы сторон больше не совпадают. Также Вучич отметил, что серьезно воспринимает заявления президента США Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Европы.

