Иран применил ракеты после атаки США в районе Ормузского пролива

В районе Ормузского пролива произошел ракетный обстрел со стороны Ирана по военным США в ходе обострения ситуации между сторонами, передает пресс-служба местного гостелерадио. Инцидент связан с атакой на иранский танкер.

В результате обстрела ВС США были вынуждены отступить, понеся потери, отметили в источнике. Все обстоятельства и последствия произошедшего в районе пролива продолжают уточняться.

Ранее представители военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что Иран гарантирует безопасность в Ормузском проливе, но при условии, что исчезнут угрозы в адрес Тегерана. В ВМС поблагодарили судовладельцев и капитанов за соблюдение установленных Ираном норм в Персидском и Оманском заливах. До этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон завершит военную операцию «Эпическая ярость» только в случае, если Иран согласится на заключение мирного соглашения на американских условиях.