В Венгрии выразили готовность сотрудничать с Россией в будущем

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 16:01

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Венгрия готова к прагматичному сотрудничеству с Россией, заявил глава партии «Тиса» Петер Мадьяр. Выступая на пресс-конференции в Будапеште, политик выразил надежду на то, что отношения между Москвой и Будапештом изменятся в правильном направлении, передает ТАСС.

Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что <...> они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия, — сказал Мадьяр.

Ранее партия «Тиса» одержала победу по итогам обработки 98,9% бюллетеней. Политическая сила получила 69,35% голосов и обеспечила себе 138 мандатов, что дает конституционное большинство. Партия «Фидес» под руководством премьер-министра Виктора Орбана набрала 27,64% и получила 55 мест.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не дает предварительных оценок будущему развитию отношений с Будапештом после прошедших выборов. Он отметил, что дальнейший характер взаимодействия будет определяться позицией нового руководства Венгрии.

Также Песков утверждал, что Кремль не планирует направлять поздравления Мадьяру по поводу победы на парламентских выборах. Он подчеркнул, что Венгрия относится к категории недружественных государств.

Европа
Венгрия
Россия
Китай
Петер Мадьяр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.