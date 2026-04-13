Песков рассказал детали визита президента Индонезии в Россию

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто в ходе встречи обсудят много вопросов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, по его словам, государства сотрудничают в разных областях.

Вопросов, которые будут обсуждаться, будет на повестке дня много. Очень разноплановое взаимодействие идет в области кооперации. Сначала будут переговоры в формате двух делегаций, и затем Путин и Субианто продолжат свое общение за рабочим обедом, — отметил представитель Кремля.