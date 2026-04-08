Появились подробности о пострадавших от атаки ВСУ жителях ЛНР Двое пострадавших при обстреле ЛНР получили множественные ранения

Два человека получили множественные осколочные ранения и черепно-мозговые травмы в результате массированной атаки ВСУ на Луганск ночью 8 апреля, рассказала глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Как проинформировала пресс-служба правительства региона в MAX, третий пострадавший, пожилая женщина, отказалась от госпитализации, хотя осколки ранили ей ноги.

Двое пострадавших от ночной атаки Луганска находятся в больнице. Это жители многоэтажки, куда ударил БПЛА ВСУ.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о трех пострадавших в Луганске. По его словам, в ночь на 8 апреля город подвергся массированному удару со стороны ВСУ. Беспилотники атаковали многоквартирные дома и частный сектор в Артемовском районе.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО уничтожили в небе над Россией более 70 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись территории Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.