«Страх потеряли»: в Госдуме призвали ответить ВСУ на удар по ЛНР Депутат Колесник призвал к ответному удару по администрациям и судам Украины

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал нанести ответные удары по административным зданиям и судам Украины после атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру в Луганской Народной Республике. В беседе с NEWS.ru он отметил, что такие меры должны стать зеркальным ответом на действия Киева, который уже «потерял страх» и целенаправленно бьет по мирным объектам.

Я думаю, атака на ЛНР была политическим решением руководства Украины. Удары ВСУ нанесены не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре. В таком случае надо тоже наносить удары по судам, которые приговаривают наших людей, по местам принятия решений, в том числе и по администрациям, где как раз и решают совершить атаку на гражданские объекты в РФ. ВСУ совсем страх потеряли. Нам нужно отвечать зеркально, — сказал Колесник.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что по меньшей мере 18 человек получили ранения в результате атаки украинских дронов на Марковку. По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.