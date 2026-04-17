В Кремле выразили надежду на прочный мир между Израилем и Ливаном Песков: Россия надеется на заключение договоренностей между Израилем и Ливаном

Москва надеется, что Израилю и Ливану удастся достичь договоренностей, которые позволят избежать повторения боевых столкновений в будущем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение о 10-дневном перемирии между сторонами, объявленном президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

Мы надеемся на то, что вот за эти дни, которые были обозначены, действительно удастся выйти на договоренности, которые позволят избежать в дальнейшем повторения боевых столкновений, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Ливане вступило в силу 10-дневное прекращение огня. Решение было принято после нескольких часов интенсивных обстрелов северных районов Израиля. По данным израильского армейского радио, режим тишины начал действовать в установленный срок.

До этого Трамп заявил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном стало десятым конфликтом, который он урегулировал. Хозяин Белого дома сообщил, что провел переговоры с лидером Ливана и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.