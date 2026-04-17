17 апреля 2026 в 14:39

В Кремле выразили надежду на прочный мир между Израилем и Ливаном

Песков: Россия надеется на заключение договоренностей между Израилем и Ливаном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва надеется, что Израилю и Ливану удастся достичь договоренностей, которые позволят избежать повторения боевых столкновений в будущем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение о 10-дневном перемирии между сторонами, объявленном президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

Мы надеемся на то, что вот за эти дни, которые были обозначены, действительно удастся выйти на договоренности, которые позволят избежать в дальнейшем повторения боевых столкновений, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Ливане вступило в силу 10-дневное прекращение огня. Решение было принято после нескольких часов интенсивных обстрелов северных районов Израиля. По данным израильского армейского радио, режим тишины начал действовать в установленный срок.

До этого Трамп заявил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном стало десятым конфликтом, который он урегулировал. Хозяин Белого дома сообщил, что провел переговоры с лидером Ливана и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-полицейскому по делу взяток журналистам Baza продлили домашний арест
Пулковская обсерватория пострадала от атаки дронов под Петербургом
Неизвестный открыл огонь по авто тренера по скандинавской хотьбе
В одном регионе запустят речные маршруты раньше обычного срока
Экс-главу Госжилинспекции региона России задержали за списание имущества
Врач объяснила рост общей заболеваемости среди россиян
Стилист негативно оценила новый образ женившегося на юной балерине Бероева
Бывший участковый в Ноябрьске стал фигурантом дела о подделке доказательств
Раскрыто, почему Рютте и фон дер Ляйен не пригласили на встречу по Ормузу
ФНС потребовала признать банкротом сына Алибасова
Стало известно, снизился ли поток россиян в Турцию из-за Ближнего Востока
Израиль обвинили в срыве эвакуации палестинцев из Газы
Ливан выдвинул Израилю три жестких условия для мира
Молдавский аналитик объяснил, как Брюссель заманил Кишинев в ловушку
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
В Кремле выразили надежду на прочный мир между Израилем и Ливаном
Нутрициолог ответила, могут ли протеиновые батончики стать заменой мяса
Песков: предложение России о вывозе иранского урана не востребовано США
Финансист ответил, как большинство россиян хранит накопления
Песков ответил на вопрос о заявлении Минобороны по дронам для ВСУ в Европе
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

