В Болгарии избрали премьером бывшего президента страны

Экс-президент Болгарии Румен Радев стал новым премьер-министром страны, сообщила пресс-служба Народного собрания. За него проголосовали 124 депутата из коалиции «Прогрессивная Болгария».

Отмечается, что 36 парламентариев воздержались от голосования. При этом 70 членов партий «Движение за права и свободы», «Возрождение» и «Продолжаем перемены» выступили против кандидатуры Радева.

Ранее западные аналитики назвали победу партии «Прогрессивная Болгария» во главе с Радевым плохой новостью для Киева. По их данным, Радев может стать худшим кошмаром для ЕС, а его позиция по Украине близка к России.

В свою очередь экс-депутат болгарского парламента Светлана Шаренкова заявила, что победивший на парламентских выборах в Болгарии Радев не является антиевропейским или пророссийским политиком, а провозглашает патриотический проболгарский курс. По ее словам, выступления Радева за сотрудничество с Россией не антиевропейские, а лишь антибюрократические, так как направлены против евробюрократов, чьи решения бьют по качеству жизни самих европейцев.