Политолог раскрыла истинный характер политики Румена Радева

Политолог Шаренкова: Радев является не пророссийским, а проболгарским политиком

Румен Радев
Победивший на парламентских выборах в Болгарии Румен Радев не является антиевропейским или пророссийским политиком, а провозглашает патриотический проболгарский курс, сказала NEWS.ru экс-депутат болгарского парламента, председатель форума «Болгария — Россия» Светлана Шаренкова. По ее словам, выступления Радева за сотрудничество с Россией не антиевропейские, а лишь антибюрократические, так как направлены против евробюрократов, чьи решения бьют по качеству жизни самих европейцев.

Речь идет об антибюрократических тенденциях. Радев к ним присоединится. Нужно возвращаться к нормальным политическим отношениям с великими странами, одна из которых — Россия, — сказала Шаренкова.

Она отметила, что политические ярлыки на Радева стали вешать после его интервью Reuters. В этом интервью Радев напомнил об особых отношениях Болгарии и России, связанных с освобождением от османского ига, и о близких связях двух стран.

И его сразу же начинают обзывать прокремлевским, пропутинским. Это раздражает. Это неправильно. Он просто соединяет в себе качества патриота и сторонника суверенитета. Он будет заботиться о социальном государстве, потому что Болгария очень обеднела. Она последняя в Европе по уровню жизни, — сказала Шаренкова.

Ранее западные СМИ назвали победу партии «Прогрессивная Болгария» во главе с Радевым плохой новостью для Киева. Газета Telegraph написала, что Радев может стать худшим кошмаром для ЕС, а журнал Politico указал, что его позиция по Украине близка к Москве.

