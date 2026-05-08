Стали известны новые подробности о деле экс-владельца банка «Югра» Адвокат экс-банкира Хотина сообщил о продлении срока следствия до июня

Срок предварительного следствия по уголовному делу о хищении 60 млрд рублей продлен до середины июня, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. По версии правоохранителей, именно Хотин руководил организованным преступным сообществом, совершившим это хищение.

Продление срока связано с большим объемом материалов расследования, который составляет 131 том. В настоящий момент обвиняемые знакомятся с этими документами.

Один из адвокатов Алексея Хотина пояснил, что изучение материалов продолжается. При этом защитник отказался комментировать сами доказательства, собранные следователями Министерства внутренних дел.

По версии следствия, фигуранты похитили активы компании «Русь-Ойл», которая была подконтрольна банкиру. Эти активы ранее арестовали, а затем обратили в доход государства по иску Генеральной прокуратуры.

В результате аферы около 1,5 млн тонн нефти продали за границу. Полученные денежные средства злоумышленники присвоили себе.

Ранее сообщалось, что Хотину грозит до 20 лет лишения свободы за создание преступного сообщества. Ему предъявили обвинение по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Создание преступного сообщества».