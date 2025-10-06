В России завершили расследование по второму делу Хотина

Правоохранительные органы окончили расследование по второму уголовному делу в отношении экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, передает ТАСС со ссылкой на источник. Бывшему топ-менеджеру вменяют хищение в размере около 60 млрд рублей в составе организованной преступной группы.

Расследование уголовного дела в отношении Хотина и других фигурантов завершено. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что по первому делу Хотина осудили на девять лет лишения свободы в связи с растратой более 23 млрд рублей. В конечной редакции бывшему банкиру предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и создании организованной преступной группы.

До этого Хотина дважды признавали виновным по делу об уклонении от уплаты налогов и взыскали с него более 192 млрд и 220 млрд рублей. Суд доказал, что экс-глава банка и подконтрольные компании «Русь-Ойл» хозяйственные общества уклонялись от уплаты налогов при добыче углеводородного сырья в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири.