Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 20:04

В России завершили расследование по второму делу Хотина

Алексей Хотин Алексей Хотин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Правоохранительные органы окончили расследование по второму уголовному делу в отношении экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, передает ТАСС со ссылкой на источник. Бывшему топ-менеджеру вменяют хищение в размере около 60 млрд рублей в составе организованной преступной группы.

Расследование уголовного дела в отношении Хотина и других фигурантов завершено. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что по первому делу Хотина осудили на девять лет лишения свободы в связи с растратой более 23 млрд рублей. В конечной редакции бывшему банкиру предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и создании организованной преступной группы.

До этого Хотина дважды признавали виновным по делу об уклонении от уплаты налогов и взыскали с него более 192 млрд и 220 млрд рублей. Суд доказал, что экс-глава банка и подконтрольные компании «Русь-Ойл» хозяйственные общества уклонялись от уплаты налогов при добыче углеводородного сырья в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири.

Алексей Хотин
суды
расследования
Югра
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала о перспективах открытия нобелевских лауреатов 2025 года
Как кошки лечат людей: научные доказательства и механизмы
Подросток чуть не лишился возможности ходить из-за аварии на самокате
Астроном назвал главного врага человечества
Биткоин пробил ценовой потолок и установил новый рекорд
Стало известно, что обсудили Путин и Нетаньяху во время разговора
Кардиолог назвала неочевидный симптом заболеваний сердца
Школьник ударил топором сверстника на мастер-классе
Раскрыты детали очередного артобстрела Запорожской АЭС
Нетаньяху обратился к Путину накануне его дня рождения
«Приду к тебе»: Симоньян обратилась к покойному мужу
«Эмоции все перебивают»: российская баскетболистка о победе на Играх СНГ
Тренер мужской сборной России по баскетболу подвел итоги Игр стран СНГ
Путин поздравил израильтян с еврейским праздником Суккот
«Слезы на глазах»: тренер восхитилась победой сборной России на Играх СНГ
Европейцам предрекли зиму без газа
Меркель назвала виновных в начале СВО: полный список стран
Раскрыты последствия сильного землетрясения в Киргизии
Фон дер Ляйен попросила сохранить ей власть ради «спасения» мира
«Закадычный дружбан»: Медведев озвучил нелицеприятную правду о Макроне
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.