Депутат рассказал, когда нужно высаживать садовый жасмин

Ранняя весна или осень — это лучшее время для посадки садового жасмина, или чубушника, в Московском регионе, заявил NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, саженец обязательно должен быть с закрытой корневой системой.

Многие дачники называют чубушник садовым жасмином — за пышное белое цветение и головокружительный сладкий аромат, который разносится на десятки метров. Кустарник этот неприхотлив, но если хотите, чтобы он пережил подмосковную зиму, нужно знать несколько правил. Лучшее время для посадки в Московском регионе — ранняя весна или осень до наступления устойчивых заморозков. Саженец должен быть с закрытой корневой системой — такие быстрее приживаются, — пояснил Чаплин.

Чубушник любит солнце или легкую полутень. В тени он тоже вырастет, но цвести будет гораздо скуднее. К почвам кустарник не требователен, но не переносит застоя воды. Перед посадкой внесите в яму компост или перегной, саженец заглубите так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли — заглубление может погубить растение. После посадки — обильный полив и мульчирование приствольного круга. Из иностранных сортов тоже есть удачные варианты, но некоторые из них в суровые зимы требуют укрытия. Самыми душистыми считаются сорта с простыми немахровыми цветками — в них больше эфирных масел, — заключил Чаплин.

