Хирург ответил, что делать при травмировании ржавым гвоздем Врач Визгалов: гвоздь нужно достать из кожи без резких движений

Если человек наступил на ржавый гвоздь, в первую очередь нужно крайне аккуратно и без резких движений извлечь предмет, посоветовал врач-хирург Сергей Визгалов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что после этого следует оценить глубину повреждения и состояние раны.

Прокол гвоздем — это не просто поверхностная царапина, а глубокая рана с высоким риском инфицирования. Особенно если речь идет о ржавом металле. Если гвоздь остался в стопе, извлекать его нужно аккуратно, без резких движений и стараться не расширять повреждение. После этого нужно оценить глубину прокола и состояние раны, — пояснил специалист.

Далее нужно вымыть поврежденную часть тела с мылом и обработать антисептиком. Хирург порекомендовал заклеить пластырем место прокола.

