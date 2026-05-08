В небе над Европой заметили украинский Ан-26 Самолет ВСУ Ан-26 вылетел из Львова и совершил перелеты по Европе

Принадлежащий ВСУ транспортный самолет Ан-26 вылетел из Львова и совершил перелеты по Европе, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах ЕС. При этом воздушное пространство Украины закрыто.

Принадлежащий ВСУ транспортный самолет вылетел из Львова, воздушное пространство над которым закрыто, далее проследовал над Польшей, нейтральными водами Балтийского моря и Швецией, после чего совершил посадку в Осло, — сказал собеседник агентства.

По словам источника, после посадки самолет перелетел на военную базу в Брекстаде, затем вернулся в Осло и направился в Стокгольм. Причины такой активности не уточняются. При этом источник отметил, что прежде транспортные самолеты с Украины уже совершали подобные перелеты в Европу и обратно.

Ранее истребитель Воздушно-космических сил России ударил по двум боевым самолетам ВСУ, появившимся в воздушном пространстве Сумской области. Как заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, одно воздушное судно подбито. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.