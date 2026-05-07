07 мая 2026 в 12:45

В Кремле отреагировали на тревожный «военный» сигнал из Европы

Песков: некоторые страны стремятся к конфронтации на европейском континенте

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Некоторые государства стремятся к конфронтации на европейском контенте, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал слова министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что страна будет иметь самую сильную армию в Европе к 2030 году, передает РИА Новости.

Основываясь на этой линии, которая фактически стала стратегической для них линией, эти страны ведут дело к существенной конфронтации на европейском континенте и к нагнетанию напряженности. Это их ответственность, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна готова внести вклад в создание единой армии Европы. По его словам, этот шаг не стоит откладывать в долгий ящик.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что нельзя допустить появления ядерного оружия у государств ЕС, кроме Франции. По его словам, особенно опасно, если оно попадет в руки Германии, учитывая исторический опыт милитаризации этой страны.

