«Надо предотвратить»: сенатор о подготовке ЕС к созданию ядерного оружия

Нельзя допустить, чтобы у кого-то из государств Европейского союза, кроме Франции, появилось ядерное оружие, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, особенно опасно, если оно попадет в руки Германии, учитывая исторический опыт милитаризации этой страны.

Новость, что в ЕС приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, на самом деле очень тревожная. Это вещь страшная. Особенно, если ядерное оружие попадет в руки Германии. Слишком свежи еще в памяти последствия, что творила ФРГ, когда становилась на путь милитаризации. Страна, начав ядерную бомбежку, может завершить свое существование на Земле вместе с многими народами. Надо предотвратить печальные последствия и не допустить появления у Германии такого оружия. Поэтому есть лишний повод лидерам ведущих ядерных держав собраться вместе и решить эту проблему, — сказал Джабаров.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Германия может в течение месяца скрыто получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония. По данным ведомства, Берлин, Рим и Прага уже обладают значимыми компетенциями в области создания отдельных составляющих ядерного оружия.