08 апреля 2026 в 13:18

«Надо предотвратить»: сенатор о подготовке ЕС к созданию ядерного оружия

Сенатор Джабаров: нельзя допустить, чтобы у стран ЕС появилось ядерное оружие

Владимир Джабаров Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Нельзя допустить, чтобы у кого-то из государств Европейского союза, кроме Франции, появилось ядерное оружие, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, особенно опасно, если оно попадет в руки Германии, учитывая исторический опыт милитаризации этой страны.

Новость, что в ЕС приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, на самом деле очень тревожная. Это вещь страшная. Особенно, если ядерное оружие попадет в руки Германии. Слишком свежи еще в памяти последствия, что творила ФРГ, когда становилась на путь милитаризации. Страна, начав ядерную бомбежку, может завершить свое существование на Земле вместе с многими народами. Надо предотвратить печальные последствия и не допустить появления у Германии такого оружия. Поэтому есть лишний повод лидерам ведущих ядерных держав собраться вместе и решить эту проблему, — сказал Джабаров.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Германия может в течение месяца скрыто получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония. По данным ведомства, Берлин, Рим и Прага уже обладают значимыми компетенциями в области создания отдельных составляющих ядерного оружия.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Религиовед перечислила пасхальные запреты
Генпрокуратура нацелилась на имущество бывшего главы российского региона
Военэксперт назвал вероятные сроки испытаний ядерного оружия в Германии
Пятиклассники через год познают «Духовно-нравственную культуру России»
Названо число добровольно сдавших биометрию россиян
Полиция Петербурга ликвидировала наркоплантации в двух квартирах
Удар дронов-«Марсиан», наводчица на Крымском мосту: ВСУ атакуют РФ 8 апреля
Михайлов поделился воспоминаниями о подготовке к съемкам «Любовь и голуби»
Дрон ВСУ ударил по машине в приграничье и убил мужчину
Более 260 «птичек» ВСУ сгорели в небе за минувшие сутки
«Выдвинул ультиматум»: Вэнс раскрыл условия перемирия с Ираном
Немецкий политолог высказался о планах Германии создать свое ядерное оружие
Вэнс обвинил Украину в шантаже Венгрии через «Дружбу»
В РПЦ объяснили значение главных обычаев Пасхи
Военный эксперт рассказал об угрозе России со стороны Великобритании
В Госдуме объяснили, почему до сих пор не запущен налог на сверхприбыль
Названа стоимость годового курса лечения онковакциной в России
Россиянам рассказали, как правильно провести Великий четверг
Иностранец хотел заработать 100 тыс. рублей и «встретился» с ФСБ
Симоньян раскрыла свои «секреты на миллион»
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

