Испания готова внести вклад в создание единой армии Европы, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на форуме European Pulse. По его словам, которые передает агентство Europa Press, этот шаг не стоит не откладывать в долгий ящик.

Мы готовы двигаться в сторону создания единой армии Европы. Не через 10 лет, не через два года, но уже завтра, — сказал Санчес.

По его словам, для «средних держав», входящих в Евросоюз, это единственный способ отстоять свои права в вопросах безопасности. В противном случае, предупредил испанский премьер, другие страны смогут воспользоваться уязвимостями ЕС.

Ранее отец Илона Маска, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск заявил, что современная европейская политика движется по неактуальному пути. По его словам, лидеры стран Евросоюза полностью оторвались от реальности.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что нельзя допустить появления у государств ЕС, кроме Франции, ядерного оружия. По его словам, особенно опасно, если оно попадет в руки Германии, учитывая исторический опыт милитаризации этой страны.