10 апреля 2026 в 06:51

Отец Маска обвинил Европу в потери связи с реальностью

Эррол Маск: лидеры ЕС потеряли связь с реальностью и действуют неактуально

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Современная европейская политика движется по неактуальному пути, заявил в беседе с ТАСС отец Илона Маска, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск. По его словам, лидеры стран Евросоюза полностью оторвались от реальности.

Европейские лидеры совершенно потеряли связь с реальностью, за исключением, возможно, главы НАТО, который согласен с президентом США Дональдом Трампом во всем, — уточнил Маск.

Он добавил, что Европа во многих отношениях стала неактуальной, потому что местные лидеры на самом деле не являются лидерами — их никто толком не знает. При этом он высоко оценил потенциал договоренностей между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, назвав такой союз осмысленным.

Когда вы спрашиваете меня о Трампе и Путине, я говорю «да». Вы спрашиваете меня о Трампе и женщине из Европейского союза или о британском премьер-министре — нет, — резюмировал эксперт.

Ранее отец Маска назвал Россию будущим цивилизованного мира. Он остался под большим впечатлением после посещения Москвы, назвав ее самым цивилизованным городом из всех, что ему довелось увидеть за последние десять лет. Особенно его восхитила чистота на улицах.

Более 50 украинских БПЛА уничтожили над российским регионом
Сальдо рассказал, почему ВСУ увеличили интенсивность атак на Херсонщину
Врач дала совет, как сохранить зрение при долгой работе за компьютером
ВСУ жестоко подавили восстание мобилизованных под Харьковом
«Пионер хип-хопа» умер в 67 лет
Врач рассказала, какая диета снижает уровень холестерина
Россиянам рассказали, как смартфон «убивает» сон
Стала известна судьба пятерых пропавших на Камчатке туристов
Жара, бури и торфяные пожары? Какой будет погода летом 2026-го в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 апреля
Отец Маска обвинил Европу в потери связи с реальностью
Россиянам рассказали о значении Светлой седмицы
Косметолог рассказала, как легко и быстро избавиться от второго подбородка
Российский боец на первом же задании превратил в хлам два танка ВСУ
Ортопед объяснил, как предотвратить сколиоз у школьников
Специалист ответила, кому противопоказан контрастный душ
Променял Голливуд на Россию, поддержал Путина и СВО: как живет Стивен Сигал
Остеотерапевт рассказала, почему возникает хруст в суставах
Пасха в 2026 году: мифы, традиции, что можно и чего нельзя делать
Спасатели нашли тела двух человек из пропавшей туристической группы
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
