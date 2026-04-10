Современная европейская политика движется по неактуальному пути, заявил в беседе с ТАСС отец Илона Маска, международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск. По его словам, лидеры стран Евросоюза полностью оторвались от реальности.

Европейские лидеры совершенно потеряли связь с реальностью, за исключением, возможно, главы НАТО, который согласен с президентом США Дональдом Трампом во всем, — уточнил Маск.

Он добавил, что Европа во многих отношениях стала неактуальной, потому что местные лидеры на самом деле не являются лидерами — их никто толком не знает. При этом он высоко оценил потенциал договоренностей между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, назвав такой союз осмысленным.

Когда вы спрашиваете меня о Трампе и Путине, я говорю «да». Вы спрашиваете меня о Трампе и женщине из Европейского союза или о британском премьер-министре — нет, — резюмировал эксперт.

Ранее отец Маска назвал Россию будущим цивилизованного мира. Он остался под большим впечатлением после посещения Москвы, назвав ее самым цивилизованным городом из всех, что ему довелось увидеть за последние десять лет. Особенно его восхитила чистота на улицах.