19 апреля 2026 в 16:15

«Петушится»: политолог о желании Санчеса создать антитрамповскую коалицию

Политолог Светов: Санчес хочет стать лидером Евросоюза, критикуя Трампа

Педро Санчес Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Испании Педро Санчес хочет построить карьеру и стать лидером Евросоюза за счет высказываний против президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он отметил, что сейчас среди европейских политиков развернулась неформальная борьба за власть.

Господин Санчес петушится. Он изображает из себя значимого европейского политика. У них же идет борьба внутри Европы: кто из них главный, кто может претендовать на роль лидера Европы. Трамп в отношении [президента Франции Эммануэля] Макрона просто сказал, что его время заканчивается. Макрон уходит. Канцлер [ФРГ Фридрих] Мерц не слишком популярен. Макрон, Мерц, [премьер-министр Италии] Джорджа Мелони и Санчес представляют четыре крупные страны Евросоюза, которые на что-то претендуют. Санчес, такой молодой и активный, полагает, что может сделать свою европейскую карьеру, продвинуться на каких-то антитрамповских высказываниях, — сказал Светов.

Политолог напомнил, что в прошлом году Санчес отказал Трампу повышать до 5% ВВП уровень расходов на НАТО. При этом Трамп заявил, что у Америки есть свои интересы и если партнеры их не учтут, то будут иметь последствия, добавил собеседник. Однако Санчес продолжает антитрамповскую риторику, подчеркнул Светов.

[Санчес] не разрешил американцам пользоваться базами. Отметим такой пустячок: базы-то построены и реконструированы американцами. Поэтому просто пока еще до него не дошли руки, но я думаю, что если американцы за него возьмутся, то найдется и компромат, и много чего еще они смогут использовать против него. Они еще вдохновились проигрышем [премьер-министра Венгрии] Орбана. Еще пример: на президентских выборах в Румынии в прошлом году, когда американцы выразили поддержку [Джорджу Симиону], а победил проевропейский [мэр Бухареста Никушор Дан]. Теперь то же самое случилось с Орбаном, поэтому Санчес думает, что европейская солидарность сильнее, чем Трамп. Я сомневаюсь в этом, но пусть попытается. Мы только приветствуем эти конфликты, — резюмировал политолог.

Ранее Санчес призвал создать глобальную «антитрамповскую» коалицию левых политических сил. Выступая на конференции «Глобальная прогрессивная мобилизация» в Барселоне, он заявил, что ультраправые силы «организуются на международном уровне».

Софья Якимова
С. Якимова
