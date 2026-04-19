Премьер Испании призвал создать «антитрамповскую коалицию»

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал создать глобальную «антитрамповскую» коалицию левых политических сил, пишет Politico. Выступая на конференции «Глобальная прогрессивная мобилизация» в Барселоне, он заявил, что ультраправые силы «организуются на международном уровне».

По словам Санчеса, введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке ослабили многосторонние институты. По его мнению, на эти вызовы необходимо дать совместный ответ на международном уровне, объединив усилия левых сил.

На мероприятии также прозвучала критика в адрес США со стороны других участников. В частности, президент Колумбии Густаво Петро не исключил возможность антиамериканских протестов в Латинской Америке. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал положить конец экономической блокаде Кубы.

Ранее Санчес заявил, что Испания готова внести вклад в создание единой армии Европы. По его словам, для «средних держав», входящих в Евросоюз, это единственный способ отстоять свои права в вопросах безопасности.