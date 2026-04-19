19 апреля 2026 в 15:06

Премьер Испании призвал создать «антитрамповскую коалицию»

Премьер Испании Санчес призвал левых объединиться против Трампа

Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал создать глобальную «антитрамповскую» коалицию левых политических сил, пишет Politico. Выступая на конференции «Глобальная прогрессивная мобилизация» в Барселоне, он заявил, что ультраправые силы «организуются на международном уровне».

По словам Санчеса, введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке ослабили многосторонние институты. По его мнению, на эти вызовы необходимо дать совместный ответ на международном уровне, объединив усилия левых сил.

На мероприятии также прозвучала критика в адрес США со стороны других участников. В частности, президент Колумбии Густаво Петро не исключил возможность антиамериканских протестов в Латинской Америке. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал положить конец экономической блокаде Кубы.

Ранее Санчес заявил, что Испания готова внести вклад в создание единой армии Европы. По его словам, для «средних держав», входящих в Евросоюз, это единственный способ отстоять свои права в вопросах безопасности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

