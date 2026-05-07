Украинские ЧВК планируется использовать для дестабилизации ситуации в Африке и на Ближнем Востоке в рамках стратегии НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, Киев также преследует цель зарабатывать деньги благодаря бойцам частной военной компании.

НАТО будет использовать Украину для работы по двум направлениям: Ближний Восток и Африка. Украинцы уже присутствуют на этом континенте — от Судана до Мали и активно пытаются нам противостоять. Я полагаю, если на Украине узаконят ЧВК, то бойцов будут отправлять на это направление еще больше. Это будет в рамках стратегии НАТО. У Альянса есть план по Сирии, Иордании, Израилю и Ливану, а также по Африке. Кроме дестабилизации ситуации Киев узаконит ЧВК для зарабатывания денег. Это соответствует тем задачам, которые НАТО фиксировало для дальнейшей интеграции Украины в Альянс, — пояснил Артамонов.

Он добавил, что недавнее совещание в Армении с участием премьер-министра страны Никола Пашиняна, председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, британского премьера Кира Стармера, президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского привело к договоренности о совместной комиссии между Киевом и Ереваном. По его словам, исходя из этого, можно предположить, что украинские ЧВК будут дестабилизировать обстановку в южных регионах РФ.

В Армении позавчера прошло совещание с участием Урсулы фон дер Ляйен, Стармера, Макрона, Зеленского. Там была достигнута договоренность о создании совместной комиссии между президентом Украины и премьером Армении. Я предвижу, что ЧВК, за которые вроде бы украинские власти не отвечают, будут работать по дестабилизации и подрыву обстановки со стороны Закавказья наших южных рубежей, — резюмировал Артамонов.

Ранее политолог-международник Геворг Мирзаян заявил, что Пашинян может превратить Армению во «вторую Украину». По мнению эксперта, глава армянского правительства таким образом выполняет поставленную перед ним задачу.