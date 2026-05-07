День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 13:40

Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине

Военэксперт Артамонов: украинские ЧВК используют для дестабилизации Африки

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские ЧВК планируется использовать для дестабилизации ситуации в Африке и на Ближнем Востоке в рамках стратегии НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, Киев также преследует цель зарабатывать деньги благодаря бойцам частной военной компании.

НАТО будет использовать Украину для работы по двум направлениям: Ближний Восток и Африка. Украинцы уже присутствуют на этом континенте — от Судана до Мали и активно пытаются нам противостоять. Я полагаю, если на Украине узаконят ЧВК, то бойцов будут отправлять на это направление еще больше. Это будет в рамках стратегии НАТО. У Альянса есть план по Сирии, Иордании, Израилю и Ливану, а также по Африке. Кроме дестабилизации ситуации Киев узаконит ЧВК для зарабатывания денег. Это соответствует тем задачам, которые НАТО фиксировало для дальнейшей интеграции Украины в Альянс, — пояснил Артамонов.

Он добавил, что недавнее совещание в Армении с участием премьер-министра страны Никола Пашиняна, председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, британского премьера Кира Стармера, президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского привело к договоренности о совместной комиссии между Киевом и Ереваном. По его словам, исходя из этого, можно предположить, что украинские ЧВК будут дестабилизировать обстановку в южных регионах РФ.

В Армении позавчера прошло совещание с участием Урсулы фон дер Ляйен, Стармера, Макрона, Зеленского. Там была достигнута договоренность о создании совместной комиссии между президентом Украины и премьером Армении. Я предвижу, что ЧВК, за которые вроде бы украинские власти не отвечают, будут работать по дестабилизации и подрыву обстановки со стороны Закавказья наших южных рубежей, — резюмировал Артамонов.

Ранее политолог-международник Геворг Мирзаян заявил, что Пашинян может превратить Армению во «вторую Украину». По мнению эксперта, глава армянского правительства таким образом выполняет поставленную перед ним задачу.

Европа
Украина
ЧВК
НАТО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Грузии задержали взявшего в заложники россиян грабителя
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ попытались атаковать Петербург с территории Латвии
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Названа ключевая ошибка «Авангарда» в серии с «Локомотивом»
Режиссер Бортко назвал два своих фильма, пострадавших из-за цензуры
Турэксперт рассказала, как получить компенсацию за сломанный багаж
Захарова двумя словами описала угрозы Зеленского на День Победы
Еще один иностранный лидер принял приглашение Путина на празднование 9 Мая
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.