Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в приграничном регионе Гладков: многоквартирный дом пострадал в результате удара дрона ВСУ в Шебекино

В Шебекино Белгородской области вражеский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом, что привело к возгоранию балкона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Многоквартирный дом в Шебекино атакован вражеским дроном. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки загорелся балкон одной из квартир. Пожарными расчетами возгорание ликвидировано, — написал Гладков.

Ранее остекление четырех зданий Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук в Санкт-Петербурге было повреждено ударной волной от сбитых беспилотных летательных аппаратов. Также известно, что пострадала котельная. Глава администрации Московского района пообещал оказать поддержку в восстановительных работах.

До этого мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на село Ясные Зори Белгородского округа. По словам губернатора Белгородской области, украинский дрон целенаправленно ударил по мотоциклу.