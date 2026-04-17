Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 14:44

Израиль обвинили в срыве эвакуации палестинцев из Газы

Минздрав Газы: Израиль срывает эвакуацию палестинцев на лечение за рубежом

Сектор Газа Сектор Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Нуждающиеся в лечении за рубежом жители сектора Газа сталкиваются с длительной и сложной процедурой получения разрешения на выезд, что создает угрозу для их жизни, сообщил РИА Новости глава департамента информации Минздрава Газы Захир аль-Вахиди. По его словам, рассмотрение заявок может затягиваться на недели и месяцы, часть пациентов умирает, не дождавшись ответа или открытия пограничных переходов.

Механизм эвакуации по медицинским показаниям сталкивается со множеством сложностей и занимает долгое время, он может растянуться на недели и даже месяцы, что угрожает жизни многих пациентов в условиях крайне тяжелой гуманитарной ситуации в секторе, в том числе в сфере здравоохранения, — сказал аль-Вахиди.

Списки пациентов, нуждающихся в лечении за пределами анклава, направляются во Всемирную организацию здравоохранения, после чего передаются израильской стороне для согласования. Рассмотрение заявок зачастую затягивается, а в ряде случаев ответы не поступают вовсе.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что армия обороны Израиля атаковала три группы медицинских работников в Ливане. По информации издания, в общей сложности в результате нападений погибли четыре медика и еще шесть получили ранения.

Мир
Ближний Восток
Израиль
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.