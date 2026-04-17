Израиль обвинили в срыве эвакуации палестинцев из Газы Минздрав Газы: Израиль срывает эвакуацию палестинцев на лечение за рубежом

Нуждающиеся в лечении за рубежом жители сектора Газа сталкиваются с длительной и сложной процедурой получения разрешения на выезд, что создает угрозу для их жизни, сообщил РИА Новости глава департамента информации Минздрава Газы Захир аль-Вахиди. По его словам, рассмотрение заявок может затягиваться на недели и месяцы, часть пациентов умирает, не дождавшись ответа или открытия пограничных переходов.

Механизм эвакуации по медицинским показаниям сталкивается со множеством сложностей и занимает долгое время, он может растянуться на недели и даже месяцы, что угрожает жизни многих пациентов в условиях крайне тяжелой гуманитарной ситуации в секторе, в том числе в сфере здравоохранения, — сказал аль-Вахиди.

Списки пациентов, нуждающихся в лечении за пределами анклава, направляются во Всемирную организацию здравоохранения, после чего передаются израильской стороне для согласования. Рассмотрение заявок зачастую затягивается, а в ряде случаев ответы не поступают вовсе.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что армия обороны Израиля атаковала три группы медицинских работников в Ливане. По информации издания, в общей сложности в результате нападений погибли четыре медика и еще шесть получили ранения.