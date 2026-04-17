Экс-главу Госжилинспекции региона России задержали за списание имущества

В Дагестане задержали экс-главу Госжилинспекции за злоупотребление полномочиями

Силовики задержали бывшего руководителя Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в Следственном управлении СК РФ по республике. По версии следствия, чиновник использовал служебные полномочия вопреки интересам службы.

Правоохранители выяснили, что с октября 2024 года по март 2025 года чиновник дал заведомо незаконные указания подчиненному сотруднику о составлении и подписании подложных документов на списание имущества, находившегося на балансе инспекции. В результате противоправных действий был нанесен материальный ущерб государственной жилищной инспекции Дагестана на сумму более 700 тыс. рублей.

МВД возбудило уголовное дело. Подозреваемый был задержан по статье 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Дагестане скрыли схема хищения 137 млн рублей при закупках тестов на COVID-19. По подозрению в причастности к преступлению был арестован местный депутат. Фигуранта заключили под стражу на два месяца.