Названа «вторая крупная ошибка», к которой подстрекают Трампа Политолог Пятаков: Трампа могут подстрекать к началу операции на Кубе

Президента США Дональда Трампа могут подстрекать к началу военной кампании против Кубы, чтобы компенсировать имиджевые потери от неудачных действий в Иране, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. Он охарактеризовал возможную агрессию против Острова Свободы как «шаг в политическую пропасть» для главы Белого дома.

Скорее всего, его могут к этому подстрекать. Но начало кубинской кампании на фоне иранской — это стало бы второй крупной ошибкой после Ирана, — отметил Пятаков.

По его словам, попытки американского истеблишмента компенсировать имиджевые убытки от иранского направления посредством разворачивания кубинской операции являются опасной иллюзией.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил в беседе с NEWS.ru, что президент США решил переключить внимание во внешней политике с Ирана на Кубу из-за желания скрыть провал в ближневосточной операции. По его словам, в администрации Вашингтона отчаянно ищут новую жертву для агрессии, чтобы организовать быструю победу.