Американист ответил, почему Трамп решил переключиться с Ирана на Кубу Американист Дудаков: операцией на Кубе Трамп мечтает перекрыть провал в Иране

Президент США Дональд Трамп решил переключить внимание во внешней политике с Ирана на Кубу из-за желания скрыть провал в ближневосточной операции, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в администрации Вашингтона отчаянно ищут новую жертву для агрессии, чтобы организовать быструю победу.

Администрация Трампа отчаянно ищет стратегию выхода из ближневосточного тупика. Учитывая тот факт, что достичь быстрой победы над Ираном у Вашингтона не получилось, смены режима не произошло, теперь приходится идти на тяжелые конфликтные переговоры с Тегераном. Они, скорее всего, закончатся подписанием некоего соглашения, которое сложно будет представить очевидной победой США. Поэтому Трамп ищет следующее направление, жертву, страну, в отношении которой можно будет провести агрессию и хотя бы попытаться организовать быструю победу. Куба может стать следующей мишенью, — сказал Дудаков.

Ранее в Пентагоне отказались комментировать публикации СМИ о возможной подготовке военной операции США против Кубы. В ведомстве назвали подобные сообщения спекуляцией.