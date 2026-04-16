16 апреля 2026 в 13:54

Американист ответил, почему Трамп решил переключиться с Ирана на Кубу

Американист Дудаков: операцией на Кубе Трамп мечтает перекрыть провал в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп решил переключить внимание во внешней политике с Ирана на Кубу из-за желания скрыть провал в ближневосточной операции, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в администрации Вашингтона отчаянно ищут новую жертву для агрессии, чтобы организовать быструю победу.

Администрация Трампа отчаянно ищет стратегию выхода из ближневосточного тупика. Учитывая тот факт, что достичь быстрой победы над Ираном у Вашингтона не получилось, смены режима не произошло, теперь приходится идти на тяжелые конфликтные переговоры с Тегераном. Они, скорее всего, закончатся подписанием некоего соглашения, которое сложно будет представить очевидной победой США. Поэтому Трамп ищет следующее направление, жертву, страну, в отношении которой можно будет провести агрессию и хотя бы попытаться организовать быструю победу. Куба может стать следующей мишенью, — сказал Дудаков.

Ранее в Пентагоне отказались комментировать публикации СМИ о возможной подготовке военной операции США против Кубы. В ведомстве назвали подобные сообщения спекуляцией.

США
Дональд Трамп
Ближний Восток
Куба
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

