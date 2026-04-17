Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 13:09

В Кузбассе задержали трех человек, выдававших себя за полицейских

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кузбассе трое аферистов, представлявшихся полицейскими, стали фигурантами дела о мошенничестве, сообщает «Сiбдепо». Злоумышленники занимались обманом граждан по телефону.

Сообщается, что они представлялись сотрудниками полиции, сообщали жертвам о попытке хищения средств со счета и предлагали схемы по «спасению» денег. Жертвой стала одна из местных жительниц — она передала злоумышленникам 8 млн рублей.

Сейчас подозреваемые задержаны и находятся в СИЗО. Под стражей они пробудут на протяжении месяца.

Ранее сообщалось, что мошенники списали со счетов белгородской агрофирмы более 110 млн рублей, после того как сотрудница открыла файл из письма с темой «Накладная». В письме сообщалось, что срок действия предложения — всего один рабочий день, к нему прилагался файл.

Регионы
Кузбасс
полиция
мошенники
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.