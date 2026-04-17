Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 13:08

«Загоним в каменный век и захватим»: Пушков напомнил о целях Трампа в Иране

Пушков назвал действия Трампа в Иране диктатом голой силы

Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в ситуации с Ираном проповедует «диктат голой силы», потому что американцы стремятся победить и взять под контроль иранскую нефть, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, которые приводит ТАСС, республиканец стремится устранить руководство Исламской Республики, при этом в Вашингтоне разделяют эту позицию.

В случае с Ираном он проповедует диктат голой силы: «Мы загоним Иран в каменный век». Просто потому, что США нужно победить. И «захватим иранскую нефть», — сказал Пушков.

Сенатор добавил, что США обосновывают агрессию против Ирана в крайне циничной форме, без попыток прикрыть ее высокими целями. По его словам, раньше американские президенты хотя бы делали вид, что действуют в рамках устоявшихся правил.

Ранее политолог Андрей Пятаков предположил, что Трампа могут подстрекать к началу военной кампании против Кубы, чтобы компенсировать имиджевые потери от неудачных действий в Иране. Он охарактеризовал возможную агрессию против Острова Свободы как «шаг в политическую пропасть» для хозяина Белого дома.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

