В ЕК отреагировали на предупреждение Шойгу из-за ударов ВСУ Еврокомиссия не увидела подтверждения ударов по РФ из воздушного пространства ЕС

Еврокомиссия якобы не располагает доказательствами нанесения ударов украинскими беспилотниками по территории России через воздушное пространство стран ЕС, включая Прибалтику и Финляндию, заявила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе. Она прокомментировала предупреждение секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о возможности использования Россией права на самооборону в ответ на такие удары.

Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим, — сказала она.

Ранее Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с участившимися ударами украинских БПЛА. По его словам, в последнее время такие атаки все чаще осуществляются через воздушное пространство указанных государств.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что Вооруженные силы Украины могут запускать дроны на Ленинградскую область из международных вод Финского залива. По его словам, перераспределить и контролировать воздушное пространство над этой акваторией крайне сложно из-за соседства российского государства с Финляндией и Эстонией.