17 апреля 2026 в 14:19

В ЕК отреагировали на предупреждение Шойгу из-за ударов ВСУ

Еврокомиссия не увидела подтверждения ударов по РФ из воздушного пространства ЕС

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Еврокомиссия якобы не располагает доказательствами нанесения ударов украинскими беспилотниками по территории России через воздушное пространство стран ЕС, включая Прибалтику и Финляндию, заявила представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе. Она прокомментировала предупреждение секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о возможности использования Россией права на самооборону в ответ на такие удары.

Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим, — сказала она.

Ранее Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с участившимися ударами украинских БПЛА. По его словам, в последнее время такие атаки все чаще осуществляются через воздушное пространство указанных государств.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что Вооруженные силы Украины могут запускать дроны на Ленинградскую область из международных вод Финского залива. По его словам, перераспределить и контролировать воздушное пространство над этой акваторией крайне сложно из-за соседства российского государства с Финляндией и Эстонией.

