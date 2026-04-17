17 апреля 2026 в 14:26

Страны СНГ осудили удары по гражданским объектам на Ближнем Востоке

Страны СНГ назвали недопустимыми удары по объектам на Ближнем Востоке

Иран Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Государства — участники СНГ считают недопустимыми удары по гражданским объектам на Ближнем Востоке, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Содружества. Они также выразили озабоченность на фоне напряженной военно-политической обстановкой в регионе и гибелью мирных жителей, передает ТАСС.

Подчеркиваем необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Исламской республики Иран и арабских государств Персидского залива, — отмечалось в совместном заявлении.

Также, согласно заявлению, главы МИД СНГ выразили «серьезную озабоченность в связи с напряженной военно-политической обстановкой и гибелью мирных жителей на Ближнем Востоке». Причиной они назвали военные удары по Ирану и его ответные атаки.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министрами иностранных дел стран Содружества беспрецедентную эскалацию напряженности в зоне Персидского залива. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, он сообщил, что особое внимание на встрече было уделено различным аспектам сложившейся ситуации.

Страны СНГ
Ближний Восток
МИД
заявления
