Мадьяр раскрыл сроки возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» могут быть возобновлены уже на следующей неделе, заявил глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр на пресс-конференции в парламенте. Он сослался на информацию от венгерской нефтегазовой компании MOL, передает телеканал М1.

Гендиректор MOL сообщил, что, как мы ожидаем, поставки по «Дружбе» могут возобновиться на следующей неделе, — сказал Мадьяр.

Ранее будущий глава кабмина Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Венгрия снимет вето на кредит ЕС Киеву в размере €90 млрд при условии возобновления прокачки по нефтепроводу «Дружба». Он напомнил, что Украина пообещала восстановить работу магистрали к концу апреля. Также сообщалось, что позиция Мадьяра по поставкам нефти и газа из России может создать серьезные проблемы в отношениях Будапешта с Киевом.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Венгрии вместо «Дружбы» предложат использовать трубопровод, проходящий через Хорватию. Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС.