17 апреля 2026 в 13:46

Матвиенко раскрыла мнение партнеров о роли России в урегулировании в Иране

Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многие страны-участницы ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) высоко оценили участие России и президента Владимира Путина в продвижении мирного решения по Ирану, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, которые передает ТАСС, глава РФ ежедневно общался с лидерами других государств по этому вопросу.

Мои коллеги — большинство с кем я общалась — отметили активную роль России и нашего президента в продвижении мирного процесса в течение месяца, когда начался этот серьезный конфликт, Владимир Владимирович ежедневно общался с лидерами государств, проводил консультации, — отметила Матвиенко.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным дал оценку переговорам в Исламабаде, в которых участвовали США. Он также поблагодарил президента России за оказанную гуманитарную помощь.

До этого Пезешкиан призвал БРИКС сыграть «независимую роль» в конфликте на Ближнем Востоке, сообщило иранское посольство в Нью-Дели. Там уточнили, что политик предложил создать региональную структуру безопасности из стран Ближнего Востока.

