Врач успокоил россиян на фоне паники с распространением хантавируса Врач Зуев заявил, что россиянам не грозит распространение хантавируса

Россиянам не грозит распространение хантавируса, поскольку все случаи заражения зарегистрированы достаточно далеко, заявил в беседе с aif.ru вирусолог и доктор медицинских наук Виктор Зуев. По его словам, сейчас в стране наблюдается высокий санитарный уровень.

Во-первых, это очень от нас далеко. Это единичные случаи. Во-вторых, хантавирус не передается от человека к человеку, он передается от мышей. У нас в стране достаточно сейчас высокий санитарный уровень, поэтому такой проблемы не должно возникнуть, — подчеркнул Зуев.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске глобального распространения андского штамма хантавируса, который способен передаваться от человека к человеку. Эффективной вакцины против него пока нет.