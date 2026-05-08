Диетолог перечислила самые полезные виды сыра

Самыми полезными видами сыра считаются пармезан и моцарелла, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Специалист подчеркнула, что при этом даже такие продукты следует употреблять с осторожностью.

Если брать из твердых сыров, то самый полезный, концентрированный, питательный — это пармезан. Он самый плотный, поэтому там будет больше белка, кальция, фосфора и других компонентов. Но нужно помнить, что и соли там будет тоже больше. Моцарелла содержит лактобактерии, кальций, белок, триптофан — аминокислоту, которая регулирует настроение», — объяснила врач, — поделилась диетолог.

