08 мая 2026 в 16:35

Аракчи нашел закономерность в агрессивном поведении США

Аракчи: США выбирают агрессию, находясь в шаге от дипломатического решения

Аббас Аракчи
США неизменно отдают предпочтение безрассудным военным авантюрам в те моменты, когда стороны конфликта близки к достижению дипломатического компромисса, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в социальной сети X. Дипломат подчеркнул, что подобная стратегия Белого дома проявляется всякий раз, когда на повестке дня возникает реальный шанс на переговоры.

Каждый раз, когда на повестке дня оказывается дипломатическое решение, США выбирают безрассудную военную авантюру, — говорится в сообщении.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что ближневосточные государства станут дистанцироваться от США на фоне затяжного противостояния с Ираном. По словам аналитика, монархии Персидского залива пришли к выводу об утрате эффективности американских заверений в защите.

Кроме того, иранское командование заявило, что Соединенные Штаты совершили нападение на два их танкера, нарушив тем самым договоренности о прекращении огня. В официальном обращении подчеркивается, что действия американских военных сил в отношении судна, направлявшегося из района Джаск к Ормузскому проливу, носят агрессивный и противозаконный характер.

