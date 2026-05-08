Аракчи нашел закономерность в агрессивном поведении США

США неизменно отдают предпочтение безрассудным военным авантюрам в те моменты, когда стороны конфликта близки к достижению дипломатического компромисса, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в социальной сети X. Дипломат подчеркнул, что подобная стратегия Белого дома проявляется всякий раз, когда на повестке дня возникает реальный шанс на переговоры.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что ближневосточные государства станут дистанцироваться от США на фоне затяжного противостояния с Ираном. По словам аналитика, монархии Персидского залива пришли к выводу об утрате эффективности американских заверений в защите.

Кроме того, иранское командование заявило, что Соединенные Штаты совершили нападение на два их танкера, нарушив тем самым договоренности о прекращении огня. В официальном обращении подчеркивается, что действия американских военных сил в отношении судна, направлявшегося из района Джаск к Ормузскому проливу, носят агрессивный и противозаконный характер.