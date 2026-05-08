Политолог назвал новую угрозу для США из-за затянувшейся войны с Ираном

Страны Ближнего Востока начнут отдаляться от Соединенных Штатов из-за затянувшейся войны с Ираном, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал информацию, что госсекретарь США Марко Рубио одобрил продажу ракет-перехватчиков ПВО и другого вооружения ближневосточным партнерам на $25,8 млрд. По словам Дудакова, монархии Персидского залива уже осознали, что американские гарантии безопасности больше не работают.

Формальное решение Госдепартамента США одобрить продажу систем ПВО и других вооружений не означает, что такое оружие в ближайшее время поступит монархиям Персидского залива. С американской стороны это попытка показать, что Вашингтон об этих государствах не забыл, какие-то гарантии безопасности еще действуют. Хотя все отлично понимают, что США не способны и не готовы к этому. Все гарантии безопасности уже канули в Лету, особенно после двухмесячной войны с Ираном. Что-то американцы поставить смогут, но в очень небольших объемах. Для них это попытка мотивировать монархии Залива не отдаляться от США по итогам иранского конфликта, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что запасы ключевых вооружений Пентагона оказались критически истощены за два месяца боевых действий на Ближнем Востоке. По словам политолога, речь идет о дефиците противоракет для систем Patriot и THAAD, а также высокоточных ракетах JASSM и Tomahawk. По его мнению, для восстановления этих запасов США потребуется не менее пяти — семи лет, поэтому говорить о масштабной военной помощи союзникам сейчас не приходится.

Ранее исполняющий обязанности заместителя военного министра США по финансам Джулс Херст заявил, что Вашингтон к настоящему моменту израсходовал около $25 млрд на войну против Ирана. По его словам, операция Соединенных Штатов на Ближнем Востоке носит название «Эпическая ярость».