На лайнере MV Hondius увеличилось число зараженных хантавирусом

На круизном лайнере MV Hondius зафиксирован новый случай заражения хантавирусом, сообщает медицинский центр Университета Радбауд в нидерландском Неймегене. В результате этого общее число заболевших увеличилось до девяти человек, передает ТАСС.

По данным центра, положительный тест на вирус получил бывший пассажир судна, о чем его уже уведомили. Ранее Всемирная организация здравоохранения уже сообщала о вспышке инфекции на борту нидерландского круизного лайнера, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде через Атлантический океан. Тогда было известно о восьми случаях заражения, включая три летальных исхода.

Хантавирусы могут вызывать тяжелые формы заболеваний, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Заражение происходит при вдыхании частиц, содержащих вирус, особенно в закрытых и плохо проветриваемых помещениях, где могут находиться следы жизнедеятельности животных.

Ранее врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что переносчиками хантавируса являются крысы или мыши. У тех, кто контактировал с зараженными грызунами или их биологическими жидкостями, есть риск подцепить вирус.