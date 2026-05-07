07 мая 2026 в 19:35

На лайнере MV Hondius увеличилось число зараженных хантавирусом

MV Hondius MV Hondius Фото: Elton Monteiro/XinHua/Global Look Press
На круизном лайнере MV Hondius зафиксирован новый случай заражения хантавирусом, сообщает медицинский центр Университета Радбауд в нидерландском Неймегене. В результате этого общее число заболевших увеличилось до девяти человек, передает ТАСС.

По данным центра, положительный тест на вирус получил бывший пассажир судна, о чем его уже уведомили. Ранее Всемирная организация здравоохранения уже сообщала о вспышке инфекции на борту нидерландского круизного лайнера, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде через Атлантический океан. Тогда было известно о восьми случаях заражения, включая три летальных исхода.

Хантавирусы могут вызывать тяжелые формы заболеваний, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Заражение происходит при вдыхании частиц, содержащих вирус, особенно в закрытых и плохо проветриваемых помещениях, где могут находиться следы жизнедеятельности животных.

Ранее врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что переносчиками хантавируса являются крысы или мыши. У тех, кто контактировал с зараженными грызунами или их биологическими жидкостями, есть риск подцепить вирус.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
