Академик раскрыл правду о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Академик Большов: пожары в районе ЧАЭС не приводят к значимому росту радиации

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения возникают периодически и не приводят к значимым изменениям радиационной обстановки, заявил ТАСС академик Леонид Большов — один из ведущих мировых экспертов в области ядерной безопасности, научный руководитель ИБРАЭ РАН. По его словам, подобные возгорания случаются раз в 3–5 лет.

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения периодически возникают раз в 3–5 лет, и никаких значимых изменений в радиационной обстановке при этом не фиксируется, — отметил он.

По словам Большова, на сегодняшний день, исходя из анализа имеющихся данных по территории Украины и Чернобыльской зоне, изменений параметров радиационной обстановки также не выявлено. Академик подчеркнул, что, даже если приборы зафиксируют незначительные колебания, они никак не повлияют на здоровье людей. Чувствительность оборудования настолько высока, что оно улавливает уровни радиации, которые в сотни тысяч раз ниже опасных пределов.

Ранее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС зафиксировали серьезный лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра пламя стремительно распространяется, перекидываясь на новые участки леса. Общая площадь возгорания превысила 1100 га.