День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 16:35

Академик раскрыл правду о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Академик Большов: пожары в районе ЧАЭС не приводят к значимому росту радиации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения возникают периодически и не приводят к значимым изменениям радиационной обстановки, заявил ТАСС академик Леонид Большов — один из ведущих мировых экспертов в области ядерной безопасности, научный руководитель ИБРАЭ РАН. По его словам, подобные возгорания случаются раз в 3–5 лет.

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения периодически возникают раз в 3–5 лет, и никаких значимых изменений в радиационной обстановке при этом не фиксируется, — отметил он.

По словам Большова, на сегодняшний день, исходя из анализа имеющихся данных по территории Украины и Чернобыльской зоне, изменений параметров радиационной обстановки также не выявлено. Академик подчеркнул, что, даже если приборы зафиксируют незначительные колебания, они никак не повлияют на здоровье людей. Чувствительность оборудования настолько высока, что оно улавливает уровни радиации, которые в сотни тысяч раз ниже опасных пределов.

Ранее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС зафиксировали серьезный лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра пламя стремительно распространяется, перекидываясь на новые участки леса. Общая площадь возгорания превысила 1100 га.

Европа
Украина
Чернобыль
Чернобыльская АЭС
пожары
радиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА
Влиятельный политик из ЕС прилетел в Россию ради Дня Победы
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.