Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 34 Собянин: силы ПВО сбили еще четыре беспилотника на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще четыре украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС. Таким образом, число сбитых в небе над столичным регионом БПЛА увеличилось до 34. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Ранее Собянин информировал, что российские средства ПВО сбили еще три беспилотных летательных аппарата. Все цели были уничтожены. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

До этого столичный градоначальник сообщил, что утром 8 мая один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший на Москву, был уничтожен средствами ПВО. По его словам, на место крушения дрона выехали экстренные службы.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что свыше 260 украинских дронов самолетного типа были уничтожены и перехвачены средствами ПВО 8 мая в период с 00:00 до 07:00 мск. Под удар попали территории Белгородской, Брянской, Воронежской и других областей, отметили в ведомстве.