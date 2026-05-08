Россиянам напомнили, как подготовиться к выезду с ребенком за границу

Юрист Шалоносов: перед выездом за границу с детьми нужно проверить все документы

Перед выездом с детьми за границу необходимо в первую очередь проверить собственные документы, посоветовал юрист по туризму Эдуард Шалоносов. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что мужчинам следует проверить информацию в реестре военнослужащих, чтобы не столкнуться с проблемами при выезде.

Перед поездкой за границу обязательно нужно проверить отсутствие запретов на выезд, наложенных службой судебных приставов. Не стоит пренебрегать этим шагом: если у человека есть задолженность свыше 30 тыс. рублей (включая кредиты, займы, налоги, пени и штрафы ГИБДД), выезд может быть ограничен. По алиментам порог ниже — от 10 тыс. рублей, — отметил юрист.

Важно, чтобы в загранпаспорте не было дефектов, уточнил эксперт. Тем временем адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш напомнила, что с 2026 года у ребенка должен быть свой документ — вписать ребенка в родительский уже нельзя.

