В Госдуме дали советы, как уберечь детей от злоумышленников в Сети Депутат Немкин: важно регулярно обсуждать с детьми правила цифровой безопасности

Важно на регулярной основе обсуждать с детьми правила цифровой гигиены и безопасности, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей депутат Госдумы Антон Немкин. В частности, каждому ребенку нужно объяснять, какие данные нельзя публиковать, почему опасно делиться личной информацией и как реагировать на подозрительное поведение онлайн-собеседников.

Невозможно полностью оградить ребенка от интернета, но можно научить его безопасному поведению в Сети. Цифровая грамотность сегодня — такая же важная часть воспитания, как правила безопасности на улице или дома. Ребенок должен понимать: если интернет-знакомый задает слишком много личных вопросов, просит что-то скрыть от родителей, предлагает «секретное» общение или настаивает на встрече — это серьезный повод прекратить контакт и рассказать взрослым, — отметил Немкин.

Парламентарий посоветовал родителям ограничить публичность детских аккаунтов в мессенджерах и соцсетях. Кроме того, взрослым нужно обучать ребенка базовым инструментам защиты в Сети — блокировке пользователей и написанию жалоб в администрации платформ.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что детям до 14 лет следует полностью ограничить доступ к соцсетям. По его мнению, это позволит уберечь их психику от информационной перегрузки и ментальных расстройств. Такое предложение парламентарий сделал после нападения 15-летнего мальчика на нескольких людей в подмосковной школе.