Ситуация в аэропортах РФ 8 мая: возобновление полетов, задержки, что в Сочи

Аэропорты на юге России возобновляют работу после временных ограничений, которые были введены 8 мая. Какие рейсы планируется выполнить сегодня, что известно об отмене и задержке вылетов?

Что известно о возобновлении работы аэропортов России 8 мая

Сегодня, 8 марта, работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста была приостановлена из-за попадания украинского беспилотника по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России», управляющего воздушным движением в южных регионах.

В Минтрансе РФ сообщили, что возобновление полетов планируется после 15:00 по московскому времени.

«До конца текущих суток в аэропорты юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны», — заявили в министерстве.

В Росавиации обратили внимание, что на фактическое выполнение рейсов могут оказать влияние временные ограничения на использование воздушного пространства. На Юге России, по состоянию на 15:00 по мск, они действуют в аэропортах Владикавказ, Геленджик, Грозный, Краснодар и Сочи.

Ранее выпущенный НОТАМ о невозможности полетов на юг России до 12 мая отменен.

«Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки», — заявили в Росавиации.

Ситуация в аэропорту Сочи 8 мая, изменение расписания

В аэропорту Сочи на настоящий момент продолжают действовать ограничения воздушного пространства.

Согласно данным онлайн-табло и изменениям в расписании рейсов, вылеты из Сочи запланированы после 16:30 по мск. В частности, планируется выполнение полетов в Анталью, Шарм-Эль-Шейх, Ереван, Москву, Екатеринбург, Уфу, Омск, Казань, нижний Новгород, Тюмень, Минеральные Воды, Пермь и другие города.

«При этом обращаем ваше внимание, что на фактическое выполнение рейсов могут оказать влияние временные ограничения на использование воздушного пространства. Которые продолжают действовать в аэропорту Сочи», — говорится в заявлении пресс-службы аэропорта Сочи.

Некоторые рейсы в Москву, Орск, Ижевск, Петрозаводск, Стамбул, Тюмень и другие города были перенесены на 9 мая.

Пассажирам рекомендуют проверять статус рейса заранее через онлайн-табло.

Ситуация с билетами на поезда на фоне закрытия аэропортов

В Минтрансе обратили внимание, что в продаже представлено достаточное количество мест на поезда в южном направлении.

«Например, на ближайшие даты в сообщении между Москвой и Сочи пассажирам доступно более 6400 мест, Краснодаром — около 9000 мест, Новороссийском — свыше 4700 Минеральными Водами — более 5500 мест, Самарой — почти 9700, Саратовом — более 7300», — отметили в ведомстве.

Также в минестерстве сообщили, что будут назначены дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов) отправлением с 10 мая.

Кроме того, прорабатывается вопрос привлечения автобусов для доставки пассажиров между южными регионами, а также от основных железнодорожных вокзалов и других логистических центров до конечных точек назначения.

